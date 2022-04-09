Симферополь, 9 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Участник украинского незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ) задержан сотрудниками ФСБ при попытке въезда на территорию Республики Крым с Украины. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю 9 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

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Мужчина 1988 года рождения был задержан в пункте пропуска «Джанкой».

»Установлено, что задержанный принимал активное участие в так называемых продуктовой и энергетической блокаде крымского полуострова, а также в антироссийских акциях, проводившихся в районе КПВВ «Чонгар», — приводит «Крыминформ» слова официального представителя управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об участии в незаконном вооружённом формировании.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля правоохранители сообщили о задержании и последующем аресте другого участника нацбатальона, пытавшегося проникнуть в Крым.