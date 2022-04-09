Донецк, 9 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. ВСУ снова обстреляли Донецк и Ясиноватую. Об этом 9 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️10:25 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️10:30 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 21 раз обстреляли ДНР, применив 236 единиц различных боеприпасов, в результате ранены 30 мирных жителей.