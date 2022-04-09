Берлин, 9 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Германия достигла предела в плане поставок вооружений Киеву из запасов бундесвера, однако обсужден вопрос поставок напрямую от оборонных предприятий. Об этом 9 апреля заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

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«В плане поставок из запасов бундесвера мы достигли предела. Ведь войска должны оставаться в состоянии гарантировать оборону страны и союзников. Но это не значит, что больше ничего не можем сделать для Украины. Поэтому также уточнили, что именно промышленность может поставлять напрямую», — отметила она в интервью Augsburger Allgemeine.

ФРГ постоянно координирует свои действия по этому вопросу с Украиной, добавила она.