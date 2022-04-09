Вильнюс, 9 апреля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В нынешнем году вильнюсское городское самоуправление не станет выдавать разрешения на приуроченные ко Дню Победы мероприятия, проводившиеся обычно на Антакальнисском кладбище у мемориала памяти советским воинам. Об этом 8 апреля заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, его слова приводит агентство BNS.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

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По словам Шимашюса, он будет стараться не допустить проведения пророссийских «политических манифестаций» во время проведения Вооруженными силами РФ спецоперации по денацификации Украины.

«Никаких разрешений на это мы выдавать не будем. Мы не можем отвечать за каждого человека, я только могу сказать, что никаких разрешений выдаваться не будет. Если кто-то хочет праздновать окончание Второй мировой войны, для этого есть 8 мая», — сказал он.

При этом мэр Вильнюса добавил, что, хотя ранее организаторы празднования на Антакальнисском кладбище не всегда обращались за согласованием мероприятий, в этот раз власти города намерены более внимательно соблюдать закон.

«То, что есть кладбище, не значит, что на кладбище можно устраивать политический митинг. Очевидно, что это хождение на грани. Я имею в виду митинг, который бывал с послом — это было не просто дань памяти. Законного основания на это мы не выдадим, что будет делать полиция — отдельный разговор», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись уничтожения средств противовоздушной обороны (ПВО) киевских боевиков в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины истребителями российских Воздушно-космических сил (ВКС) Су-30СМ и Су-35с обнародовало Минобороны России.