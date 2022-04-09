Москва, 9 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения средств противовоздушной обороны (ПВО) киевских боевиков в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины истребителями российских Воздушно-космических сил (ВКС) Су-30СМ и Су-35с обнародовало 9 апреля Минобороны России.

Mil.ru Су-35

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«Экипажи истребительной авиации ВКС России в ходе выполнения полетных заданий выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», — говорится в сообщении.

При этом на выложенных в интернет кадрах запечатлен взлет указанных истребителей ВСК России и нанесение ими ударов ракетами класса «воздух-поверхность».

Также уточняется, что поражение целей подтверждается данными средств объективного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки, с 09:00 8 апреля до 09:00 9 апреля, в результате обстрелов ВФУ территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, были ранены 64 человека.