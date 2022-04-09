Донецк, 9 апреля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку. Об этом 9 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️08:40 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм; ️08:50 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм.

Ранее ВСУ снова выпустили по Ясиноватой снаряды калибра 122 мм.