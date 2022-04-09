Москва, 9 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. О героических действиях командира отделения сержанта Владислава Пенкина в ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 9 апреля в Минобороны России.

Минобороны РФ Командир отделения сержант Владислав Пенкин

Следите за развитием событий в трансляции: «Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Отмечается, что сержант находился в головной походной заставе и обнаружил группу украинских нацистов, которые готовили нападение на колонну ВС РФ около одного из населенных пунктов, после чего принял единственное верное решение — навязать бой противнику.

«Умело маневрируя в ходе атаки, сержант Пенкин огнем из башни боевой машины десанта уничтожил трех стрелков, открывших стрельбу по машине, и гранатометчика», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, прикрывая загрузку личного состава в боевую машину, сержант обнаружил разворачивающуюся позицию крупнокалиберного пулемета киевских боевиков и сосредоточенным огнем поразил огневую точку противника.

Кроме того, указывается, что затем машина Владислава была подбита выстрелом из гранатомета и загорелась, однако сержант, несмотря на полученное ранение, смог оперативно организовать десантирование из боевой машины и продолжил вести бой с нацистами.

«В результате смелости, отваги и профессионализма сержанта Владислава Пенкина вооруженное формирование украинских радикалов, несмотря на ожесточенное сопротивление, было уничтожено, что позволило колонне бригады прибыть в заданный район своевременно и без потерь», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях командира взвода лейтенанта Никиты Югансона в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.