Вашингтон, 9 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Спецоперация РФ на Украине — результат нежелания Киева остановить геноцид через выполнение международных обязательств. Об этом 9 апреля заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

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«Спецоперация на Украине — результат нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение обязательств в соответствии с международными договоренностями», — отметил он в интервью Newsweek.

Украина была переполнена западным вооружением, когда Зеленский объявил о планах приобрести ядерное оружие, добавил он.