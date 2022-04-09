Донецк, 9 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. ВСУ снова выпустили по Ясиноватой снаряды калибра 122 мм. Об этом 9 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Mvddnr.ru Эмблема МВД ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:15 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее киевские боевики произвели обстрел из артиллерии населенного пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР).