Луганск, 9 апреля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Золотое-5 в ЛНР. Об этом 9 апреля сообщает представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08.10 с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Золотое-5 с применением миномета 120 мм (6 мин)», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецкий снарядами 152 мм.