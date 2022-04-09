Донецк, 9 апреля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике обесточены 60 трансформаторных подстанций и 4 599 бытовых абонентов. Об этом 9 апреля сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

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Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка, сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Ранее в течение дня из города Мариуполя в пункт оказания помощи эвакуируемому населению в селе Безыменное были доставлены 262 человек.