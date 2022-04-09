Луганск, 9 апреля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Донецкий снарядами 152 мм. Об этом 9 апреля сообщает представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.15 с направления н.п. Новотошковское по н.п. Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 мм (6 снарядов)», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки, 8 апреля, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 обстрела по н.п. Донецкий, н.п. Калиново, н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия.