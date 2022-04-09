Вашингтон, 9 апреля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Расширение НАТО на восток было верным решением и не является основной причиной вторжения России на Украину, заявил экс-президент США Билл Клинтон. Об этом говорится в интервью бывшего хозяина Белого дома журналу Atlantic.

Kremlin.ru Владимир Путин и Билл Клинтон. 2000 год

Билл Клинтон «В последнее время расширение НАТО (на восток) критиковали в некоторых кругах за то, что оно якобы спровоцировало Россию и в итоге заложило основу для вторжения Владимира Путина на Украину. Решение о расширении было последовательным, я по-прежнему считаю, что оно было верным».

Экс-президент напомнил, что принятие в Североатлантический альянс новых государств в своё время поддерживали бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт и многие другие американские политические деятели. Одновременно с этим, возражали против расширения НАТО такие «уважаемые люди», как «легендарный дипломат»Джордж Кеннан, обозреватель «Нью-Йорк таймс» Том Фридман и «авторитетный специалист по России»Майк Мандельбаум.

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По словам Клинтона, он понимал, «что возможно возобновление конфликта», но предпринимал всё возможное, «чтобы помочь России сделать правильный выбор и стать великой демократией XXI века».

Билл Клинтон «Произойдёт ли он (конфликт) зависело в меньшей степени от НАТО и в большей от того, останется ли Россия демократической страной и что она будет считать величием в XXI веке».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам экс-президента США Билла Клинтона, в своё время он якобы предлагал российским президентам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступить в НАТО.