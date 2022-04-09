Донецк, 9 апреля, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Населённый пункт Ясиноватая обстреляли украинские боевики в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Обстрел Ясиноватой со стороны украинских войск был зафиксирован в 06:40 мск. В направлении населённого пункта были выпущены три снаряда калибром 122 мм. Через 15 минут обстрел повторился, были выпущены ещё три снаряда такого же калибра.

Информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, город Ясиноватая расположен в 25 км севернее Донецка, столицы ДНР. В нём находится крупнейшая железнодорожная станция на территории бывшего СССР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ясиноватую обстреляли со стороны населённого пункта Авдеевка, боевики Киева выпустили семь ракет из БМ-21 «Град».