Луганск, 9 апреля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки, 8 апреля, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 обстрела по н. п. Донецкий, н. п. Калиново, н. п. Первомайск с применением артиллерийского орудия калибра 122 мм (12 снарядов) и минометов калибра 120 мм (10 мин). Об этом 9 апреля сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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«В результате обстрелов: в н. п. Калиново повреждено 3 жилых дома; в н. п. Первомайск повреждено 4 жилых дома», — отмечается в сообщении.

Ранее три жилых дома в посёлке Калиново (ЛНР) получили повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ.