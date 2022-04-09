Пекин, 9 апреля, 2022, 07:17 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 25 165 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Китае. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В заявлении китайского ведомства уточняется, что явные симптомы заболевания — кашель, повышенная температура, сильное недомогание, были выявлены только у 1 350 человек, остальные 23 815 являются бессимптомными носителями. Из-за рубежа прибыли лишь 94 из общего числа лиц с подтверждённым за сутки коронавирусом.

Количество бессимптомных носителей за неделю возросло в 2,7 раза (на 174 тыс. человек). Самый резкий подъём заболеваемости зарегистрирован в Шанхае и в юго-восточной провинции Цзилинь, где находится 94% ещё не выздоровевших людей. По официальным данным с начала пандемии на материковой части КНР заразились 163 тыс. человек, без учёта бессимптомных носителей. Летальных исходов от последствий заболевания COVID-19 в стране зарегистрировано 4638 случаев.

Предыдущий рекорд по суточному числу заражений в Китае был зарегистрирован 7 апреля.