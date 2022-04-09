Куала-Лумпур, 9 апреля, 2022, 06:02 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончался 31 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 259. Также за прошедшие сутки в стране выявили 14 944 носителей SARS-CoV-2. При этом 14 840 случаев заражения связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за рубежа. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 307 529 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 158 439 активных случая заболевания COVID-19. При этом 206 пациентов находятся в отделениях реанимации, из них 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что в Малайзии уже выздоровели и выписались из медучреждений 4 113 831 человек.