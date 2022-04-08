Ла-Пас, 9 апреля, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Приостановка членства России в Совете по правам человека при ООН свидетельствует о лицемерной политике Соединенных Штатов, заявил экс-президент Боливии Эво Моралес на своей странице в Twitter.

Эво Моралес

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«Исключение России из СПЧ — лицемерный шаг США и НАТО, цель которого наказать», — заявил он.

Моралес добавил, что Вашингтон пытается надавить на страны мирового сообщества, чтобы те присоединись к их агрессивной политике и гонке вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе специальной сессии по Украине Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в работе Совета по правам человека ООН. Антироссийскую резолюцию поддержали 93 страны, против выступили 24 государства. Еще 58 стран воздержались.