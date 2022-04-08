Вашингтон, 9 апреля, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Власти США желают увидеть «поражение России» в рамках специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби 8 апреля на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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Он добавил, что американское правительство хотело бы, чтобы действиям РФ «был положен конец», и чтобы «Украина восстановила свою целостность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман указал на том, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией для сохранения своей гегемонии в мире.

7 апреля эксперт Ван Цян китайской газеты «Хуаньцю шибао» выразил мнение, что Киев стал «разменной монетой» для Соединенных Штатов в их глобальной геополитической игре. По его словам, в ситуации с Украиной Вашингтон активно использует свою стратегию по ведению конфликтов чужими руками.