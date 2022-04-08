Загреб, 9 апреля, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Сумма в размере более 1,5 млн кун (свыше €200 тысяч) будет передана Хорватией в качестве срочной помощи Украине, сообщается на сайте хорватского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Указанные средства планируется выделить из резервных фондов министерств экономики и устойчивого развития, культуры и СМИ, а также МВД республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля министерство финансов Канады объявило о планах выделить Киеву до 1 млрд канадских долларов ($794 млн) в виде кредита через Международный валютный фонд (МВФ).