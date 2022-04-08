Алжир, 9 апреля, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Не менее десяти человек стали жертвами взрыва газа в алжирском городе Бордж-Бу-Арреридж на востоке страны, 8 апреля сообщило агентство Синьхуа.

mikegi Взрыв

Инцидент произошел 7 апреля в трехэтажном здании. Отмечается, что семь человек погибли на месте, а еще трое скончались в больнице.

Кроме того, в результате происшествия пострадали 17 человек. Другие подробности происшествия не приводятся. По факту взрыва проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в британском городе Манчестере произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Погиб один человек. Несколько домов поблизости остались без света.

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