Мехико, , 02:18 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва газа в пляжном ресторане в курортном городе Плайя-дель-Кармен в мексиканском штате Кинтана-Роо. Об этом 14 марта сообщила на своей странице в Twitter прокуратура региона.

Взрыв Unsplash

Инцидент произошел в ресторане Playa Mamitas, расположенном в пляжной зоне. По информации губернатора штата Карлоса Хоакина, еще 12 человек пострадали. Среди них есть туристы, получившие ожоги. Пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в трехэтажном жилом доме в мексиканском городе Пуэбла произошел взрыв газа. По версии властей, взорвалась цистерна, которая находилась в мастерской на первом этаже здания.

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