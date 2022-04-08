Москва, 9 апреля, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Немцы будут покупать оружие для Украины и в дальнейшем. Об этом 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

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«Немцы будут и дальше поставлять оружие режиму Зеленского. Просто запасов уже нет на старых складах. Но они будут изобретать варианты, например, могут покупать у других», — заявил эксперт.

Буча и другие многочисленные провокации Киева будут разгонять маховик немецкой решимости и ненависти к Москве, пояснил политолог.

«Никто в деталях и правде в кабинете Олафа Шольца разбираться не собирается и не будет. Шольц и его соратники по коалиции из Партии зеленых сейчас как Пушкин: «Ах обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад», — отметил Борисов.

Буча и другие фейки успешно будут выполнять функцию повышения мотивации для борьбы на восточном фронте, заключил политолог.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о том, что на складах армии Германии не осталось оружия для Украины.