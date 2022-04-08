Луганск, 8 апреля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Три жилых дома в посёлке Калиново (ЛНР) получили повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщает 8 апреля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Dnr-online.ru Последствия обстрела украинской артиллерией

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Обстрел украинские боевики устроили в 13:30 мск, выпустив по Калиново десять мин.

Напомним, за сутки 7 апреля ВСУ четыре раза обстреляли ЛНР: в результате одной из атак был ранен мирный житель.