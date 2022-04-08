Ясиноватая, ДНР, 8 апреля, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Вечером 8 апреля украинское вооружённые формирования обстреляли города Ясиноватая и Горловка в ДНР, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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Так, Ясиноватую атаковали в 16:30 мск. Со стороны населённого пункта Авдеевка ВСУ выпустили семь ракет из БМ-21 «Град».

По Горловке украинские боевики открыли огонь в 19:15 мск, произведя со стороны населённого пункта Шумы 15 выстрелов из БМП-2.