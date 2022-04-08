Москва, 8 апреля, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров в России отменяется с 11 апреля, сообщили 8 апреля в пресс-службе Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Кроме того, ЦБ снимет требование к российским банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты. Эта отмена не распространяется на юридических лиц-импортёров.

«Банк России рекомендует банкам устанавливать для импортёров, приобретающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше двух рублей от биржевого», — говорится в сообщении ЦБ.