Москва, 8 апреля, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и Украиной носят ритуальный смысл. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил журналист издания «АиФ» Андрей Сидорчик.

Переговоры

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«Переговоры имеют скорее ритуальный смысл, позволяют решать текущие вопросы — освобождение пленных, например», — заявил эксперт.

Что касается принципиальных вопросов, это определяется ситуацией в зоне боевых действий, уверен Сидорчик.

«Договороспособность Украины будет определяться, исходя из военного положения», — заключил эксперт.

Напомним, что 29 марта завершились переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле.