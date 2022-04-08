Брюссель, 8 апреля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Поездка в город Буча (Киевская область) европейской делегации завершилась, сообщает 8 апреля Reuters.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Жозеп Боррель

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Как рассказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, европейская делегация едет обратно в Киев. Он призвал съездить в Бучу новую делегацию, в которую вошли бы дипломаты из других стран ЕС.

Глава европейской дипломатии заявил, кроме того, что Киеву от Брюсселя скоро будет направлено €500 млн на закупку оружия.

Напомним, украинская сторона обвинила Россию в расстреле мирных жителей Бучи, предъявив фейковое видео. На Запада подхватили эту информацию, несмотря на опровержения со стороны Москвы.