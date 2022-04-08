Москва, 8 апреля, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Капитан Вячеслав Маклагин, погибший в бою с украинскими нацистами, посмертно награждён крестом «За заслуги перед казачеством» I степени. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 8 апреля.

Vsko.ru Донской казак Вячеслав Маклагин

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Вячеслав Маклагин — уроженец Новошахтинска, донской казак первого набора Платовской сотни Южно-Российского государственного политехнического университета имени Матвея Платова. Наряду с профессией программиста он получил военную специальность штурмана. Проходил службу на Дальнем Востоке в Комсомольске-на-Амуре и Чите.

«Земляки о Вячеславе говорят, где бы он не исполнял свой воинский долг, всегда был верным присяге, настоящим офицером — человеком чести и долга, истинным патриотом Отечества», — уточнили во Всероссийском казачьем обществе.

Маклагин был участником Сирийской миротворческой операции. За военную службу был награжден медалью Суворова, медалями Сирийской Республики. Указом президента РФ капитан Вячеслав Маклагин награжден орденом Мужества (посмертно).

В связи с участием казаков реестровых казачьих войск в специальной операции России на Украине в положение «О Наградном кресте Всероссийского казачьего общества «За заслуги перед казачеством» I и II степени» внесены изменения, связанные с награждением нагрудным знаком посмертно. За мужество и героизм, проявленные при исполнении поставленных задач в ходе боевых действий, а также за образцовое несение военной службы в мирное время наградным крестом будут поощряться казачьи воинские части и соединения, пограничные заставы и морские суда.