Женева, Швейцария, 8 апреля, 2022, 20:52 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 1 138 093 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 3905 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 8 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 494 587 638 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 6 170 283 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 1 157 995 выявленных инфицированных и 3930 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.