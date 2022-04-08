Москва, 8 апреля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Уголовное дело о жестоком обращение с гражданским населением, применении в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором России, возбудил СКР после ракетного удара ВСУ по городу Краматорску (ДНР), сообщили 8 апреля в пресс-службе российского ведомства.

СУ СКР по Ярославской области Возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело возбуждено в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковника Ф.С. Ярошевича и иных неустановленных лиц. По данным следствия, сегодня, 8 апреля, украинские боевики выполнили «заведомо преступные приказы командира бригады и иных вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны Украины».

Отмечается, что всушники действовали умышленно, нанося ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры в районе краматорского железнодорожного вокзала. Они применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» с кассетным зарядом, имеющим высокие поражающие свойства.

«В результате обстрела не менее 30 мирных жителей, в том числе дети, погибли, не менее 100 человек получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Важно также, что украинские пропагандисты обвинили Россию в обстреле мирных жителей, распространив заведомо ложные сведения. По этому факту СКР также возбудил уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.