Вашингтон, 8 апреля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заразилась коронавирусом, однако не испытывает симптомов заболеваения, сообщает Reuters.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

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Отмечается, что 82-летняя Пелоси прошла полный курс вакцинации от COVID-19, а также получила дополнительные дозы прививки. В данный момент она находится на карантине.

Также известно, что тест на коронавирус 79-летнего президента США Джо Байдена оказался отрицательным.

За несколько последних дней в Белом доме коронавирусом заразились несколько человек. Ранее стало известно о положительных результатах тестов у генерального прокурора США Меррика Гарланда и экс-президента Барака Обамы.