Бухарест, 8 апреля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Отряд британских Королевских ВВС прибыл в Румынию для выполнения задач по патрулированию румынского воздушного пространства в рамках партнерской программы НАТО. Об этом 8 апреля сообщает бухарестское издание Romania Libera.

brain_bug Истребители Eurofighter Typhoon

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Согласно официальной информации, летное подразделение из четырех истребителей Eurofighter Typhoon и 150 пилотов и техников, будет совместно с военно-воздушными силами Румынии выполнять инспекционные рейды вдоль восточных границ Североатлантического альянса.

При этом формально командование акцией возложено на британскую сторону. Указанная миссия продлится до 31 июля нынешнего года.