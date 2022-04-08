Париж, 8 апреля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Новые санкции против России имеют смысл: европейцы таким образом действуют в русле поддержки Киева в его противостоянии с Москвой, написал 8 апреля французский президент Эммануэль Макрон в соцсети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Многоликий Макрон

Макрон «Как европейцы мы принимаем новые санкции».

По словам президента Франции, Париж намерен и дальше помогать Киеву «в гуманитарном, военном и финансовом плане».

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, осуждая Россию за спецоперацию на Украине, предложила вводить все санкции, кроме сырьевых.