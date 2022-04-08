Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки в стационары для лечения COVID-19 в Санкт-Петербурге доставлен 81 пациент, что на 59 человек меньше, чем за прошлые сутки. Об этом 8 апреля сообщили в региональном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

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На лечении в медицинских учреждениях размещены 1600 больных (+6 к уровню предыдущих суток). В отделениях реанимации находятся 235 человек (+2). Лечатся от ковида с применением аппаратов искусственной вентиляции лёгких 44 петербуржца (-2). За сутки выписали из больниц 114 выздоровевших пациентов (-20).

В Петербурге лечение больных с ковидом и пневмонией ведут в восьми городских и одном федеральном стационаре. Для пациентов по-прежнему имеется 1859 коек.

Лечится от COVID-19 вне стационаров 9181 пациент. За сутки этот показатель снизился на 309 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге за минувшие сутки обнаружили 743 новых случая заражения коронавирусом (+28). От COVID-19, как основной причины, скончались девять больных (-7), а выздоровели 1873 петербуржца (-65).