Москва, 8 апреля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Россию должны покинуть 45 польских дипломатов: информация об этом доведена до сведения Варшавы, сообщили 8 апреля в пресс-службе МИД РФ.

Santiago Casuriaga МИД России

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Так, польскому послу в России Кшиштофу Краевскому 8 апреля сообщили, что, исходя из принципа взаимности, 45 сотрудников посольства Польши и генконсульств Польши в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге объявлены persona nоn grata.

«Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 13 апреля», — говорится в сообщении. Таким образом Москва ответила на необоснованную высылку 45 российских дипломатов из Польши, которая была объявлена 23 марта.

Уведомляя посла о своём решении, МИД России указал, что шаг Варшавы расценили в Москве как подтверждение сознательного стремления «окончательно разрушить двусторонние отношения».