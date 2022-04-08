Екатеринбург, 8 апреля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки, 7 апреля госпитализировали 113 пациентов с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель превышен на 66 случаев. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах находятся 183 «тяжелых» ковид-пациента. Состояние 915 человек медики оценивают как среднетяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 58 граждан.

С начала пандемии в Свердловской области выявили 430 971 заражение коронавирусом, из них 681 случай — 7 апреля. Выздоровели уже 386 606 пациентов. Жертвами заболевания стали 10 622 человека.