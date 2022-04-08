Москва, 8 апреля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Украинские власти получили на минувшей встрече стран НАТО на уровне глав МИД очередное подтверждение того, что можно и дальше вести преступную политику и при этом получать поддержку с Запада, заявила в своём комментарии 8 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Российский дипломат указала на то, что НАТО нарочно затягивает вооружённый конфликт на Украине, иначе трудно объяснить натовские поставки оружия ВСУ.

Захарова «Поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины».

Да, НАТО отрицает, что участвует в вооружённом конфликте на Украине, но на самом деле это не так. Одним из примеров попытки «сдерживания» России является использование как повода спецоперацию на Украине, чтобы принять в альянс новых членов, добавила она.