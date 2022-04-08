Волгоград, 8 апреля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Волгоградской области за истекшие сутки госпитализированы 84 новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 359 человек. Зарегистрировано три летальных исхода.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 211 312 носителей инфекции. COVID-19 победили 200 853 жителя.

От осложнений при коронавирусе скончалось 6 756 пациентов.