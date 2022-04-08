Констанца, Румыния, 8 апреля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. НАТО может принять в свои ряды новые страны — на фоне российской спецоперации на Украине, заявил 8 апреля британский министр обороны Бен Уоллес в городе Констанца (Румыния).

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

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Заявив, что в Москве якобы рассчитывали на другую реакцию со стороны Запада из-за спецоперации на Украине, и упомянув о решении лишить Россию права голоса в СПЧ ООН, Уоллес добавил, что на Украину растут поставки летального оружия.

По словам британского министра, НАТО на этом не остановится: оно усиливает свой контингент на границах с Россией, к тому же «НАТО может пополниться новыми участниками».

Напомним, на минувшем саммите НАТО на уровне глав МИД обстоятельно обсуждался вопрос о вступлении в альянс новых стран — Швеции и Финляндии.