Москва, , 16:16 — REGNUM Проститься с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пришли тысячи людей, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Прощание с Владимиром Жириновским – трансляция»

«Тысячи людей пришли увидеть его в последний раз. Прозвучало много добрых слов», — отметил Володин в телеграм-канале.

Спикер Госдумы назвал невосполнимой потерей уход Жириновского из жизни.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

Прощание с политиком прошло в Колонном зале Дома союзов, президент России Владимир Путин принял участие в церемонии. Похоронен Жириновский на Новодевичьем кладбище.

Читайте также: Песков рассказал о доверительных отношениях Путина и Жириновского