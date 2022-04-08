Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Региональное отделение партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге помогло «Морскому лицею» отправить партию гуманитарного груза беженцам Донбасса. Погрузка фуры с грузом для беженцев, находящихся в Белгородской области, состоялась в центре Петербурга 8 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Погрузка в Петербурге гуманитарной помощи беженцам Донбасса

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

В погрузке вещей принимали участие волонтёры, члены организации «Молодая гвардия». Они грузили собранный груз, параллельно размещая плакаты с надписями «Мы с вами» и «#СвоихНеБросаем».

"В морском лицее никто не остался равнодушным. И за один день мы собрали огромное количество гуманитарной помощи для наших друзей на Донбассе», — сообщила педагог-организатор ГБОУ «Морской лицей» Елена Лебедева.

В сборе гуманитарного груза принимали участие кадеты, юнги и родители. В общей сложности проявили желание помочь 20 классов образовательного учреждения. Как отмечает Лебедева, приносили памперсы, детское питание, одеяла, подушки, тетради, книги и канцелярские товары.

Груз был собран, но лицей не знал как его передать нуждающимся. Поэтому образовательная организация обратилась в региональное отделение партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге.

«Это у нас только отсюда уходит уже третья машина, не считая всех транзитных грузов, которые тоже обрабатывают наши ребята-волонтёры, — рассказал спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга, единоросс Александр Бельский. — На сегодняшний момент эта машина идёт уже не в Ростовскую, а в Белгородскую область, потому что мы видим сколько сейчас уже принимает Белгородская область тоже беженцев. Только за вчерашний день больше 20 тысяч беженцев приняла Российская Федерация».

Председатель городского парламента подчеркнул, что сейчас эти люди нуждаются в нашей помощи, поэтому Петербург не остаётся в стороне. Как подчеркнул Бельский «мы пережили блокаду, для нас это очень важно».

Бельский поблагодарил сотрудников и учащихся «Морского лицея» за желание помочь беженцам Донбасса. Отдельно спикер выразил благодарность волонтёрам в подготовке грузов и жителям Петербурга — за то, что они продолжают приносить вещи.