Пекин, 8 апреля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Попытки объединиться с США и дистанцироваться от России только вредят странам ЕС, полагает китайский аналитик Гао Цзянь. Его мнение приводит издание «Хуаньцю шибао».

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Эксперт задаётся вопросом, почему европейским странами так сложно уважать коренные интересы русского народа, стремиться расширить базу общих интересов и устранить исторические обиды. Если поступить именно так, у Европы появится открытое будущее с возможностью самостоятельного выбора направление развития.

Гао подчеркнул, что Россия в любом случае остаётся и соседом Евросоюза, и гарантом его энергетической стабильности. Он предположил, что ряд стратегических ошибок мешает развитию европейских стран. Одна из них — зависимость от США, чреватая глубоким политическим кризисом на мировой арене.

По его словам, американская администрация, «дорожа» дружбой с ЕС, неожиданно сделала Европе «огромный подарок» в виде украинского кризиса.

«Есть надежда, что этот душераздирающий опыт действительно послужит серьёзным предупреждением для европейских политических кругов», — отметил Гао.

По его мнению, Европе нужно искать «новую модель развития». Её основой должен стать отход от американской гегемонии. Но такой процесс могут запустить только новые политические деятели, которые способны что-либо изменить и переработать механизм европейской безопасности.

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