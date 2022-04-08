Шанхай, Китай, 8 апреля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Около 4800 французов, зарегистрированных в списках избирателей в Шанхае, не смогут прийти на избирательный участок 10 апреля из-за строгих ограничений, введенных в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусом, передает BFM TV.

(сс) pedroserapio Шанхай

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«Учитывая серьезную и сложную ситуацию в Шанхае, объективно невозможно выполнить условия для вашего консульства по организации выборов, для безопасности всех людей, проживающих в Шанхае», — ответили власти Китая посольству Франции.

Поэтому было «решено не открывать избирательные участки в Шанхае для первого тура президентских выборов».

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты ФранцииМарин Ле Пенвыступила против санкций на экспорт сырья из России.