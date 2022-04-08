Москва, 8 апреля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Россия хочет видеть Белоруссию в числе стран-гарантов безопасности Украины. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 8 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

По его словам, Москва выступает за то, чтобы Минск продолжал играть роль в организации переговоров с Киевом. Украинская сторона попросила, чтобы её нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус сопровождался гарантиями безопасности. Гарантами Киев хочет видеть все прилегающие к Украине страны и ряд других государств, включая постоянных членов Совбеза ООН.

«Мы предложили, чтобы в числе таких стран — гарантов, конечно, обязательно была бы Республика Беларусь», — сказал Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются.

Читайте также: Лавров: переговоры России и Украины идут непросто