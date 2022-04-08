Варшава, 8 апреля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Власти Польши планируют конфисковать имущество граждан России на территории страны и передать его украинцам. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Securityconference.de Матеуш Моравецкий

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Заявление Моравецкого, в котором он говорит об экстренных мерах, распространили СМИ Польши. По его словам, правительство намерено ускорить решения по финансированию армии.

«Кроме того, мы хотим конфисковать имущество россиян, поддерживающих вторжение, которое находится на территории нашей страны, и передать его на помощь украинцам», — сказал польский премьер.