Вашингтон, 8 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Жители США снижают траты на фоне антироссийских санкций, показали опросы американских телеканалов, сообщает 8 апреля RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Покупатель

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Респонденты считают, что стране может угрожать рецессия, а напряжённость в обществе возрастает. Владелица салона красоты рассказала в телесюжете, что «клиенты прямо сейчас приспосабливаются к трудностям».

«Чувствуется, что напряжённость немного возрастает», — сказала она.

Отмечается, что в феврале в США инфляция достигла 40-летнего максимума.