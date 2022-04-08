Вашингтон, 8 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Соединённые штаты Америки осуждают нападение на железнодорожный вокзал в Краматорске. Об этом 8 апреля сообщил представитель Белого дома.

Белый дом

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В заявлении говорится, что США осуждают «ужасающие и разрушительные кадры» смертельного нападения на железнодорожный вокзал в Краматорске.

8 апреля по площади у железнодорожного вокзала в Краматорске ударила ракета «Точка-У». В результате попадания погибли и пострадали мирные жители.

В Минобороны РФ опровергли причастность к атаке, подчеркнув, что такие ракеты стоят на вооружении только у украинской армии.