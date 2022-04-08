Симферополь, 8 апреля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Абсурдным назвал решение сейма Латвии глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Об этом он сообщил 8 апреля в своём телеграм-канале.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

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«Сейм Латвии принял ещё одно абсолютно абсурдное решение, ненависть органов власти Латвии ко всему русскому. Несмотря ни на какие ситуации я уверен, что в Латвии есть и здравомыслящие люди, для которых День Победы является реальным праздником, который они переживают и вспоминают своих родных и близких, ценят и понимают, что такое жизнь без нацизма. То, что они придумали этот придурошный праздник — никому впрок это не пойдёт, отношение не укрепит», — подчеркнул Аксёнов.

Глава российского Крыма подчеркнул, что жители России поддерживают решение президента и армию, а она — делает своё дело.

«Дню Победы быть, с ними или без них», — заключил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейм Латвии принял решение отмечать 9 мая в стране как «день памяти погибших на Украине».