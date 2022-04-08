Донецк, 8 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике надеются, что Вооружённые силы России установят место запуска тактической ракеты «Точка-У» по Краматорску. Об этом 8 апреля заявил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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По его словам, в Донецкой народной республике надеются на возможности РФ по установлению места, откуда была выпущена ракета комплекса «Точка У» по Краматорску. Он предположил, что в этом случае можно задействовать космические снимки.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате атаки ракеты «Точка-У» по Краматорску, находящемуся под контролем украинских силовиков, погибли и пострадали мирные жители.